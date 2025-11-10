Вверх
На свободу с чистой совестью. Архангельский УФСИН и церковь

    Выработку дополнительных мер по повышению эффективности духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных обсудили в УФСИН России по Архангельской области на заседании рабочей межрелигиозной группы.

    Во встрече приняли участие помощник начальника Управления по работе с верующими священник Игорь Горбань, помощники начальников следственных изоляторов № 1 и № 4 по работе с верующими священники Александр Дятлов и Никита Масликов, а также сотрудники заинтересованных служб аппарата Управления.

    «В ходе конструктивного диалога представители Русской Православной Церкви и сотрудники ведомства подчеркнули важность регулярной и адресной работы с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Особое внимание уделили совершенствованию работы по предотвращению деструктивного поведения, своевременному выявлению и предотвращению кризисных состояний и актов аутоагрессии среди отбывающих наказание», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

    В ведомстве отметили, что на встрече затронули вопросы сопровождения осужденных и вышедших из колоний, в отношении которых применяется институт пробации: «Учитывая действие Федерального закона "О пробации в Российской Федерации", участники подчеркнули значимость системного содействия Православной Церкви в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации этой категории граждан. Было отмечено, что сотрудничество с представителями всех традиционных конфессий играет неоценимую роль в этом процессе, помогая им адаптироваться в обществе и найти свое место в жизни».

    На встрече наметили приоритетные формы взаимодействия: проведение индивидуальных бесед и лекций с лицами, состоящими на профилактических учетах, а также совершение религиозных обрядов и церемоний.

    «Было особо отмечено, что вовлечение осужденных в деятельность религиозных общин в исправительных учреждениях напрямую способствует снижению уровня агрессии и стабилизации их психоэмоционального состояния», — подчеркнули в исправительном ведомстве.

    «Кроме того, принято решение о более активном привлечении священнослужителей к реализации планов индивидуально-воспитательной работы и участию в занятиях в рамках "Курсов подготовки к освобождению", что призвано помочь гражданам более эффективно подготовиться к возвращению в общество и успешной социальной адаптации за стенами исправительных учреждений», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. 

