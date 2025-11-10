Скажем мату - нет! Плоды воспитания глазами архангельских священнослужителей

Глава образовательного отдела Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев встретился с представителями образовательных организаций и управления образования Пинежского округа. Участие в разговоре принял благочинный округа архимандрит Иосиф (Волков).

«В ходе встречи, которая стала традиционной, обсудили результаты выбора модулей учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" на территории округа, обсудили, какую немаловажную роль играет в этом личность педагога, беседы с родителями. При этом отметили, что никакое давление на выбор родителей недопустимо, их выбор всегда должен быть добровольным», — рассказали в управлении образования Пинежского округа.

Также в ведомстве сообщили, что «в ходе разговора сделали определенный вывод, что реализация данного учебного предмета в течение 13 лет уже приносит свои плоды. С положительной стороны отметили, что с 2026-2027 учебного года в школах России вводят обязательный предмет "Духовно-нравственная культура России" для 5 – 7 классов».

«Обсудили проблемы системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, важную роль семьи в этой системе. Отдельно затронули тему борьбы со сквернословием», — отметили в управлении образования Пинежского округа.

Священник Кирилл Кочнев подарил образовательным организациям Пинежского округа несколько комплектов учебника модуля «Основы православной культуры» О.Ю. Васильевой.

В конце встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве.