Водоканал Архангельска обработал почти 150 тысяч звонков за год: что больше всего волнует горожан

Специалисты колл-центра РВК-Архангельск подвели итоги работы за 2025 год. За 12 месяцев операторы круглосуточной «горячей линии» приняли и обработали 149 807 звонков от жителей города.

Абсолютное большинство обращений — 134 626 — были связаны с вопросами начислений, оплаты, задолженности, а также с передачей показаний и установкой счётчиков воды. Это почти 90% от всех звонков.

На втором месте — аварийные и экстренные заявки. Архангелогородцы 14 872 раза звонили, чтобы сообщить об отсутствии воды, низком давлении, протечках или засорах в канализационных сетях. По всем таким сигналам диспетчеры незамедлительно направляли выездные бригады для устранения неисправностей.

«Работа колл-центра — это ключевое звено в диалоге с абонентами. Мы понимаем, что оперативное решение проблем с водой и канализацией напрямую влияет на комфорт жителей. Наши операторы работают 24/7, чтобы быстро реагировать. А готовность подробно разъяснять любые вопросы — это показатель нашей открытости и уважения к людям», — прокомментировала ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск Татьяна Каргополова.

Все разговоры записываются, а заявки фиксируются в единой системе. Это позволяет отслеживать статус обращения и анализировать качество работы.

Для сокращения времени ожидания компания использует многоканальный круглосуточный номер 61-00-00, который может одновременно принимать до 60 звонков.

Совет абонентам: чтобы консультация прошла быстрее, перед звонком подготовьте номер лицевого счёта и чётко сформулируйте суть вопроса. Это поможет оперативнее решить вашу проблему и освободит линию для других обращений.

Помимо телефона, жители могут оставлять заявки через официальный сайт РВК-Архангельск и группу компании «ВКонтакте». Там же публикуется вся актуальная информация о работе предприятия.