Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске активизировались мошенники, которые действуют от имени РВК-Архангельск

Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, о мошеннических действиях стало известно после звонков в кол-центр от жителей домов по Ленинградскому проспекту, 275 и улице Карла Либкнехта, 18.

Звонившие уточняли, правда ли водоканал отключит у них воду на три дня и выдаст карточки на подвоз воды в объеме 15 литров на человека. Люди рассказали, что им позвонили на мобильный телефон, представились сотрудниками РВК-Архангельск и запросили код из смс взамен на якобы оформленные карточки.

«Это - мошенники! – написано на официальной странице РВК-Архангельск в социальной сети Контакте. - Во-первых, обо всех отключениях РВК-Архангельск уведомляет заранее в своих официальных соцсетях и проводит обзвон абонентов.  Во-вторых, если мы проводим аварийные работы, воду мы всегда привозим бесплатно. Никаких карточек!»

 Компания РВК-Архангельск просит горожан не поддаваться на происки мошенников и никому не называть никаких смс или других кодов!

Основные схемы обмана, в которых мошенники представляются «водоканалом»:

* «Срочная поверка»: Звонок с сообщением, что срок поверки счетчика истек (даже если он не истёк), угроза перевода на повышенный тариф.

* Код из СМС: Просьба продиктовать код из SMS для «подтверждения заявки» или «оформления записи» — на самом деле это код доступа к «Госуслугам».

* Установка фильтров: Навязывание дорогих фильтров для очистки воды под видом обязательной замены или проверки.

* Снятие пломб: Визит лже-мастера, который срезает пломбы, требуя оплату за установку новых.

Как защититься:

1. Не сообщайте коды: Никогда не называйте коды из СМС или пуш-уведомлений по телефону.

2. Проверяйте информацию: При звонке сразу положите трубку. Позвоните в свою управляющую компанию или официальный «Водоканал» по номеру из квитанции.

3. Не верьте угрозам: Настоящие сотрудники действуют по предварительной заявке, имеют удостоверение и не запугивают по телефону.

4. Предупредите близких: Обязательно расскажите пожилым родственникам о таких звонках.

Если вы уже сообщили данные, немедленно обратитесь в банк для блокировки карт и в МФЦ для защиты аккаунта на «Госуслугах».

29 январь 09:53 | : Будни

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (305)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20