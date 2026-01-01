В Архангельске активизировались мошенники, которые действуют от имени РВК-Архангельск

Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, о мошеннических действиях стало известно после звонков в кол-центр от жителей домов по Ленинградскому проспекту, 275 и улице Карла Либкнехта, 18.

Звонившие уточняли, правда ли водоканал отключит у них воду на три дня и выдаст карточки на подвоз воды в объеме 15 литров на человека. Люди рассказали, что им позвонили на мобильный телефон, представились сотрудниками РВК-Архангельск и запросили код из смс взамен на якобы оформленные карточки.

«Это - мошенники! – написано на официальной странице РВК-Архангельск в социальной сети Контакте. - Во-первых, обо всех отключениях РВК-Архангельск уведомляет заранее в своих официальных соцсетях и проводит обзвон абонентов. Во-вторых, если мы проводим аварийные работы, воду мы всегда привозим бесплатно. Никаких карточек!»

Компания РВК-Архангельск просит горожан не поддаваться на происки мошенников и никому не называть никаких смс или других кодов!

Основные схемы обмана, в которых мошенники представляются «водоканалом»:

* «Срочная поверка»: Звонок с сообщением, что срок поверки счетчика истек (даже если он не истёк), угроза перевода на повышенный тариф.

* Код из СМС: Просьба продиктовать код из SMS для «подтверждения заявки» или «оформления записи» — на самом деле это код доступа к «Госуслугам».

* Установка фильтров: Навязывание дорогих фильтров для очистки воды под видом обязательной замены или проверки.

* Снятие пломб: Визит лже-мастера, который срезает пломбы, требуя оплату за установку новых.

Как защититься:

1. Не сообщайте коды: Никогда не называйте коды из СМС или пуш-уведомлений по телефону.

2. Проверяйте информацию: При звонке сразу положите трубку. Позвоните в свою управляющую компанию или официальный «Водоканал» по номеру из квитанции.

3. Не верьте угрозам: Настоящие сотрудники действуют по предварительной заявке, имеют удостоверение и не запугивают по телефону.

4. Предупредите близких: Обязательно расскажите пожилым родственникам о таких звонках.

Если вы уже сообщили данные, немедленно обратитесь в банк для блокировки карт и в МФЦ для защиты аккаунта на «Госуслугах».