РВК-Архангельск предупреждает от доверия сомнительным сервисам по поверке счетчиков воды

Мошенники продолжают обманывать жителей Архангельска. Каждый месяц в почтовых ящиках северяне находят «платёжные» извещения от компаний, в которых лжекоммунальщики призывают горожан провести метрологическую поверку счётчиков воды, без которой приборы якобы считаются «непригодными для учёта водопотребления».

Объявления разные. Некоторые внешне похожи на платежные квитанции. На них нанесены «цифровые коды» и даны ссылки на российское законодательство. Другие изобилуют более решительной риторикой и позиционируются как «предписания». Именно такие достали вчера из своих почтовых ящиков жильцы дома на пр.Советских космонавтов, 171. Об этом бдительные горожане сообщили в ресурсоснабжающую организацию.

Мы позвонили по указанному телефону. На звонок ответила девушка, которая сказала, что мы позвонили в компанию «Жилсервис», и что они аккредитованы для проведения таких метрологических мероприятий. Возьмут за всё это 2 500 рублей. Инвалидам скидка в 400 рублей. На вопрос о том, почему название компании не обозначено в «предписании» и почему нигде не написано, что она аккредитована, девушка смутилась. А на сообщение о том, что фото листовки передано в водоканал, повесила трубку.

В РВК-Архангельск нам сообщили следующее. У подобных компаний нет ни аккредитаций, ни разрешений, ни лицензий. То есть пройденная поверка от «Жилсервиса» по сути своей бессмысленна. Кроме того, «РВК-Архангельск» за подобную услугу берёт в три с половиной раза дешевле — 700 рублей. Выводы делайте сами.

Мы посмотрели группу ВКонтакте РВК-Архангельск и их сайт. Действительно, компания постоянно напоминает горожанам, что предприятие не имеет к деятельности подобных служб никакого отношения.

«Потребители должны помнить, что опломбированные псевдокоммунальными компаниями счётчики на учёт в РВК-Архангельск не принимаются, и абонент не сможет производить расчёты за потреблённый ресурс по такому водомеру, - пояснили нам в компании. - Решение о поверке или замене прибора учета абонент принимает самостоятельно, исходя из сроков межповерочного интервала. Срок поверки прибора учёта указан в технической документации к нему, а также в акте ввода в эксплуатацию. Этот документ остаётся у абонента. Кроме того, дата поверки прибора учёта отражена в ежемесячных квитанциях за услуги водоснабжения в графе «Показания индивидуальных приборов учета воды». РВК-Архангельск просит своих абонентов быть бдительнее и не пускать к себе в дом для замены/опломбировки счетчиков неизвестных людей».

«Чтобы поставить, заменить или опломбировать счетчик, должна быть подана заявка в РВК-Архангельск - без такой заявки специалист не приходит. У наших представителей всегда есть доверенность от организации. Кроме того, после замены счетчика его опломбировка производится сразу же», - разъяснят порядок действий коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Подать заявку на установку, замену, опломбировку, поверку приборов учета потребления воды можно на сайте компании https://arh.rosvodokanal.ru/ , через мобильное приложение «РВК-Услуги», через форму «оставить заявку» в группе социальной сети ВКонтакте, по телефону колл-центра 8(8182)61-00-00 или по электронной почте arhsale@rosvodokanal.ru .

Так что если во всех почтовых ящиках вашего дома вдруг появились сомнительные квитанции на поверку счётчиков – это первый признак мошенничества. Будьте бдительны!



