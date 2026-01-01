Митрополит Корнилий посетил университет казачьих наук

Диалог-клуб: «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: презентация образовательных практик» прошел в первом казачьем университете в Москве. Секцию возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Встреча стала частью XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Открывая заседание, владыка Корнилий обратился к участникам с приветственным словом.

«Ваши Преосвященства! Господа атаманы, братья-казаки, всечестные отцы, братья и сестры! Уважаемые участники, организаторы и гости!

Сердечно приветствую вас на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях. Данное событие играет важную роль в объединении Русской Православной Церкви и различных общественных институтов, в том числе казачества, в сфере просвещения и воспитания молодёжи.

Особое внимание уделяется казачьему направлению «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества». Данная тема подчеркивает необходимость сохранения православных традиций и ценностей среди казаков, а также развития плодотворного взаимодействия между церковью и казачьими сообществами.

Диалог-клуб «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: презентация образовательных практик» направлен на обмен передовым опытом и разработку эффективных методов духовного воспитания казачьей молодежи. В рамках работы клуба планируется изучение традиционных форм и методов воспитания, а также внедрение новых подходов, соответствующих современным условиям.

Традиционно казаки играли важную роль в защите веры и Отечества. Сохранение этих традиций имеет большое значение для формирования национальной идентичности и укрепления моральных устоев общества. Обсуждение вопросов духовного возрождения позволяет объединить усилия разных поколений казаков и создать условия для передачи опыта и знаний молодёжи.

Взаимодействие Русской Православной Церкви и российского казачества действительно имеет глубокие исторические корни и традиционно направлено на духовное воспитание и укрепление морального облика казаков.

Архангельская земля, расположенная на севере России, также играет важную роль в поддержании этой традиции. На нашей северной земле главной целью взаимодействия Церкви и казачества является воцерковление казаков. Этот принцип является основополагающим для региона.

Духовное окормление казаков осуществляется посредством участия священнослужителей в мероприятиях казачьих организаций, совершения молебнов по случаю принятия присяги вступающих в ряды казачества, а также проведения просветительских и образовательных бесед священника с казаками.

Следует отметить важную роль Архангельского городского реестрового казачьего общества, которое активно участвует в общественной и религиозной жизни региона, взаимодействует с государственными структурами и выступает ключевым объединением казаков в области. Наряду с ним и представители нереестровых казачьих объединений, среди которых «Северо-Двинская областная общественная организация Союза казаков России» получают духовное окормление от священнослужителей Архангельской епархии. Казачьи организации играют важную роль в поддержании общественного порядка во время проведения православных мероприятий, в организации совместных памятных акций, оказывая существенную помощь силовым структурам.

В нескольких приходах казаки являются членами православной общины. Казачьи дружины не только несут охрану, но и следят за общественным порядком на прилегающих территориях. Казаки принимают участие в крестных ходах, совершаемых в большие церковные праздники или в связи с другими важными событиями в духовной жизни города. При поддержке казачьих сообществ открываются молодежные, военно-спортивные лагеря.

Казачьи организации играют важную роль в поддержании общественного порядка и духовно-нравственном воспитании населения, особенно молодежи. Их деятельность охватывает широкий спектр направлений, направленных на укрепление традиций, патриотизма и гражданской ответственности.

Под руководством опытных наставников-казаков ребята проходят курсы начальной подготовки, изучают основы обороны и самообороны, осваивают приемы армейского рукопашного боя. Проводятся встречи с ветеранами боевых действий, уроки мужества, спортивные соревнования. Подобные занятия способствуют развитию физических качеств и моральной устойчивости молодых людей перед службой в вооруженных силах.

Также особое значение имеет организация молодежных лагерей и секций военно-прикладных видов спорта. Многие молодые люди получают здесь начальные знания и навыки, необходимые для успешной службы в армии.

Таким образом, современные казачьи организации выступают гарантом сохранения народных традиций и ценностей, формируют положительное отношение молодежи к вопросам национальной безопасности и обеспечивают преемственность поколений в деле защиты родины. Казачьи традиции остаются актуальным ресурсом для патриотического воспитания, формирования гражданского самосознания и уважения к отечественным культурным корням.

Глубокая связь казачьей культуры с православием и традициями русского народа действительно представляет собой особый уклад, основанный на принципах верности Родине, чести, мужестве и справедливости. Казачество не просто историческое явление, а живое наследие, которое продолжает влиять на современность.

Рождественские чтения служат важной площадкой для обсуждения вопросов духовного возрождения, сохранения национальной самобытности и укрепления моральных устоев общества. Они помогают молодым поколениям осознать свою принадлежность к великой истории, понять значение традиционных ценностей и почувствовать ответственность перед предками и потомками.

Пусть данная встреча станет источником вдохновения и стимулом для дальнейшего развития и укрепления связей между Церковью и казачеством в нашем общем деле - служения Богу и Отечеству.

Молитвенно желаю, чтобы результаты наших трудов нашли отклик в сердцах казаков и их атаманов и по-настоящему преобразили казачество. Желаю всем участникам диалог-клуба плодотворной работы и призываю всем вам Божественное благословение в этом благом и богоугодном деле»,— сказал митрополит Корнилий.

Напомним, 25 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Литургию в Храме Христа Спасителя, которая ознаменовала открытие XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. В этом году тема крупнейшего церковно-общественного форума — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Чтения продлятся до 29 января.



