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Архангельский миссионер принял участие в московских Рождественских Чтениях

    Руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов принял участие в работе форума «Миссионерское служение Русской Православной Церкви». Цикл встреч прошел в Москве и стал частью XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

    Конференцию «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на современном этапе» возглавил епископ Луховицкий Евфимий, руководитель Синодального миссионерского отдела. Владыка рассказал о последних решениях Священного Синода и организации миссионерского служения.

    Протоиерей Игорь Фомин, председатель комиссии по миссионерству и катехизации при епархиальном совете Москвы выступил с докладом «Миссия Церкви на освобожденных территориях зоны СВО: смыслы и формы».

    О миссионерском потенциале патриотического воспитания в школах поведал протоиерей Тигрий Хачатрян, председатель миссионерского отдела Курской епархии.

    Евгений Иванов, ответственный секретарь Православного миссионерского общества познакомил коллег с работой просветительского чат-бота и канала Синодального миссионерского отдела в мессенджере Viber.

    Также протоиерей Евгений Соколов посетил круглый стол по проблемам и перспективам высшего миссионерского образования. На совещании обсуждались вопросы высшего миссионерского образования. В дискуссии приняли участие представители учебного комитета Русской Православной Церкви, преподаватели и сотрудники ПСТГУ, учебных заведений Екатеринбурга, Белгорода, Санкт-Петербурга, представители епархиальных миссионерских отделов.

    Отметим, что в этом году форум был посвящен теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

    Международные Рождественские образовательные чтения — крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни.

    Начиная с 2002 года, каждые чтения получали свое название, отражающее их основную тематику.

    Председатель Рождественских Чтений – Святейший Патриарх Кирилл. Делегацию Архангельской епархии возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

(по материалам Архангельской епархии)

04 февраль 09:13 | : Культура / Верую

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