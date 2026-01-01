Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Всегда в строю. 101 год отмечает ветеран ИК-21

Сегодня свой 101-й день рождения отмечает труженик тыла, ветеран исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Ида Андреевна Шатровская. 

С поздравлениями к ней приехало руководство и сотрудники ИК-21 ОУХД.  Временно исполняющий обязанности начальника учреждения Александр Максимов и начальник отдела кадров и работы с личным составом ИУ Алёна Огаркова вручили имениннице цветы              и сладкие подарки с теплыми и добрыми пожеланиями. 

- Вам многое пришлось испытать, преодолеть и пережить, Вас не сломили и тяжелые годы войны, Ваша жизнь - это образец мужества, доблести, чести и, конечно, же  трудолюбия для нынешнего и последующих поколений, - сказал врио начальника ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Александр Максимов. 

В кругу семьи, за праздничным столом, звучали слова признательности и добрые пожелания имениннице. Участник тылового фронта с глубокой благодарностью принимала поздравления. А в ответ Ида Андреевна делилась своими воспоминаниями о молодости, о работе в учреждении. Свои трудовые годы она посвятила УФСИН, ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера. 

Ида Андреевна Шатровская родилась в 1925 году в небольшом поселке Кадуй Вологодской области. Когда началась война, ей было 16 лет. Несмотря на юный возраст, она не раз писала заявления с просьбой отправить ее на фронт. Не попав на передовую, девушка самоотверженно трудилась в тылу, приближая Победу. Писала письма солдатам, собирала посылки. В 1942 году участвовали в маскировке военного аэродрома под Вельском, рыла окопы, сажала деревья, чтобы скрыть самолеты от врага. С 1955 года её судьба неразрывно связана с Плесецким районом. 

Аида Андреевна до сих пор остается активной и всегда рада видеть у себя в доме за чашкой чая гостей, с которыми много говорит о своей жизни. 

 

23 январь 14:23 | : Будни

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (240)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20