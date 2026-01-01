Всегда в строю. 101 год отмечает ветеран ИК-21

Сегодня свой 101-й день рождения отмечает труженик тыла, ветеран исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Ида Андреевна Шатровская.

С поздравлениями к ней приехало руководство и сотрудники ИК-21 ОУХД. Временно исполняющий обязанности начальника учреждения Александр Максимов и начальник отдела кадров и работы с личным составом ИУ Алёна Огаркова вручили имениннице цветы и сладкие подарки с теплыми и добрыми пожеланиями.

- Вам многое пришлось испытать, преодолеть и пережить, Вас не сломили и тяжелые годы войны, Ваша жизнь - это образец мужества, доблести, чести и, конечно, же трудолюбия для нынешнего и последующих поколений, - сказал врио начальника ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Александр Максимов.

В кругу семьи, за праздничным столом, звучали слова признательности и добрые пожелания имениннице. Участник тылового фронта с глубокой благодарностью принимала поздравления. А в ответ Ида Андреевна делилась своими воспоминаниями о молодости, о работе в учреждении. Свои трудовые годы она посвятила УФСИН, ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера.

Ида Андреевна Шатровская родилась в 1925 году в небольшом поселке Кадуй Вологодской области. Когда началась война, ей было 16 лет. Несмотря на юный возраст, она не раз писала заявления с просьбой отправить ее на фронт. Не попав на передовую, девушка самоотверженно трудилась в тылу, приближая Победу. Писала письма солдатам, собирала посылки. В 1942 году участвовали в маскировке военного аэродрома под Вельском, рыла окопы, сажала деревья, чтобы скрыть самолеты от врага. С 1955 года её судьба неразрывно связана с Плесецким районом.

Аида Андреевна до сих пор остается активной и всегда рада видеть у себя в доме за чашкой чая гостей, с которыми много говорит о своей жизни.