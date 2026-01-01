Вверх
Меньше половины архангелогородцев хотят выделиться на фоне коллег

Личный или командный успех важнее для жителей Архангельска? 37% хотели бы выделяться на фоне коллег. Каждый второй (51%) считает более важными результаты всего коллектива.

Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (40 и 34% соответственно).

С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. 

А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей.

 

20 январь 09:00 | : Будни

