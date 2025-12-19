Вверх
Архангелогородцы клянут себя за бесполезные покупки в 2025 году

Среди самых неудачных приобретений 2025 года архангелогородцы чаще всего называли одежду и обувь (5% опрошенных). По 4% респондентов считают бесполезной покупку очередного смартфона или продуктов питания (чаще речь велась об излишествах вроде мучного и сладкого). 3% сожалеют о решении купить бытовую технику. По 2% ругают себя за покупку БАДов или косметики.

 Впрочем, 36% северянян заявили, что не делали бесполезных покупок в 2025 году, причем женщины считают все свои траты разумными и обоснованными значительно чаще мужчин (49 и 28% соответственно). Россиянки, которым не удалось избежать импульсивных приобретений, чаще корят себя за расходы на одежду и косметику. Мужчины же чаще не могут простить себе покупку смартфонов или других электронных девайсов и БАДов.

