Самые большие расходы и дорогие покупки архангелогородцев в этом году

Самые дорогие покупки мужчин — смартфоны, женские — путевки и медикаменты.

Топ-5 дорогих покупок архангелогородцев за год: электронные устройства (19%), бытовая техника, путевки и лекарства (по 16%), одежда и товары для дома (по 14%). Причем у мужчин на первом месте гаджеты и девайсы (20%), а у женщин первую строку поделили траты на путешествия и на оплату лечения (по 21%).



Северяне до 34 лет значительно чаще тех, кто старше, называли самой дорогой покупкой электронные устройства. Опрошенные в возрасте от 45 лет чаще более молодых сограждан разорялись на ремонт авто.



Респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще «бьет по карману» покупка гаджетов и девайсов, медицинские расходы. Лица с доходом от 100 тысяч рублей, чаще называли в качестве дорогих приобретений недвижимость, авто, путевки, товары для дома.



В топ-3 статей расходов россиян, на которые у них уходит больше всего денег, — продукты (61%), услуги ЖКХ (39%) и выплаты по кредитам (28%). Мужчины в качестве наиболее затратных статей чаще называли ремонт жилья и авто, бензин, женщины — коммуналку, медикаменты и одежду.



У жителей Поморья до 34 лет больше денег уходит на аренду жилья. Опрошенные от 35 до 44 лет больше тратятся на выполнение кредитных обязательств. Респонденты старше 45 лет считают, что очень много платят за услуги ЖКХ.