Лучший подарок на Новый год для архангелогородца. Простенько, но со вкусом

Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 26% опрошенных. На втором месте с 21% голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 7%. Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 4% респондентов, столько же — билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 3%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта — для 2%.



Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги, а также инструменты для ремонта. Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях. Горожанки также обрадуются косметике и парфюму, билетам на культурные мероприятия и украшениям.



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, хочет получить деньги (29%), косметику (12%) и гаджеты (8%). Респонденты в возрасте 35—45 года чаще делились желанием получить в подарок бытовую технику (7%) и сертификаты на обучение (6%). У горожан 45+ более популярны товары для спорта и подарочные сертификаты (по 5%).



Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах и билетах на культурные мероприятия, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы.



Чем выше уровень дохода опрошенных, тем реже они рассказывали о желании получить в подарок деньги и чаще признавались, что мечтают о путешествиях.