Судебные приставы Поморья борются за чистоту своих рядов

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ведётся активная работа по профилактике и выявлению коррупционных и иных правонарушений как среди сотрудников, так и среди граждан – должников и взыскателей.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Сотрудники отделения собственной безопасности Управления непосредственно участвуют в отборе кандидатов на службу в органы принудительного исполнения. При этом особое внимание уделяется сведениям об отсутствии судимости, привлечении к уголовной и административной ответственности, отсутствии неоплаченных долгов. Также у каждого из претендентов на должности проверяется подлинность дипломов о среднем-специальном и высшем образовании путем направления запросов в соответствующие учебные заведения.

Так, по итогам таких проверок с начала 2025 года одиннадцати из 247 кандидатов отказано в приёме на службу по различным причинам, среди которых: наличие крупных сумм непогашенных задолженностей по исполнительным производствам; привлечение к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, компрометирующие материалы с предыдущих мест службы.

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ

Сотрудниками отделения собственной безопасности ведётся работа по выявлению должностных и иных преступлений, совершаемых сотрудниками Управления. С этой целью организовано взаимодействие с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Показательным примером нетерпимого отношение к правонарушителям в рядах ведомства является возбуждение по материалам Управления уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, которая из корыстной и иной личной заинтересованности, с использованием служебного положения незаконно выносила постановления о распределении денежных средств, поступивших от должника, исключительно в пользу своих коллег взыскателей по исполнительному производству. Тем самым, своими действиями данный пристав нарушила права других взыскателей.

Для оперативного реагирования и предотвращения фактов противоправных действий со стороны сотрудников службы в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу действует «телефон доверия по противодействию коррупции».

По номеру 8(8182) 66-08-50 жители региона могут сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях судебных приставов. «Телефон доверия» работает круглосуточно, конфиденциальность обращения гарантируется. Все звонки, поступившие на «телефон доверия», регистрируются в журнале учета сообщений. Полученная информация направляется для рассмотрения к руководителю Управления и в отделение собственной безопасности.

Помимо этого, о фактах коррупции можно сообщить, направив сообщение по почте или на электронный адрес Управления, либо изложить заявления, жалобы и предложения на личном приеме.

ВЗЯТКАМ - НЕТ!

УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организована и проводится работа по выявлению взяткодателей. Так, с 2008 по 2025 год 47 госслужащих регионального ведомства уведомили руководство Управления о предложении им должниками и взыскателями взятки за совершение незаконных действий или не совершение действий в рамках исполнительных производств.

В отношении 16 граждан возбуждены уголовные дела по ст. ст. 291, 291.2, 291.1 УК РФ. Остальныеграждане отказались от своих преступных намерений дать судебному приставу-исполнителю взятку.

Напоминаем, что дача взятки является серьёзным преступлением и влечёт за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.