Поморье отмечает День борьбы с коррупцией. Интересные данные

Ежегодно, 9 декабря, все мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с коррупцией, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году.

Коррупция – явление, которое замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.

Для прокуратуры области и автономного округа, как координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, этот день традиционно является поводом для подведения итогов работы на данном направлении.

В текущем году прокуратурой области и автономного округа в сфере противодействия коррупции на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлено свыше 900 нарушений закона, принято около 640 мер прокурорского реагирования, почти 300 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

К административной ответственности привлечены 7 юридических лиц за незаконное вознаграждение должностных лиц органов власти, 51 работодатель – за незаконный прием на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

Судами удовлетворено 12 исковых заявлений прокурора об изменении формулировки увольнения служащих на освобождение их от должности в связи с утратой доверия.

В ходе проверочных мероприятий выявлялись факты недостоверности и неполноты представленных чиновниками сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, таких как доходы, полученные от вкладов в банках, от продажи транспортных средств, иностранной валюты, о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества, банковских счетов.

При осуществлении надзорных мероприятий особое внимание уделено выявлению конфликта интересов.

По искам прокурора судом изменены основания прекращения полномочий с увольнения по собственному желанию на утрату доверия в отношении заместителя Губернатора автономного округа и начальника Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, которые в составе организованной преступной группы, путем незаконного заключения контрактов на поставку медицинского оборудования, совершили хищение бюджетных средств.

Изучено 8,5 тыс. нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления области и автономного округа и их проектов, из которых устранено свыше 450 коррупциогенных факторов.

Приняты меры, направленные на выявление и пресечение правонарушений коррупционной направленности, характеризующихся повышенной общественной опасностью. По материалам прокурорских проверок возбуждено 23 уголовных дела.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, судами удовлетворены иски прокуроров на 21,1 млн. руб.

Для рассмотрения по существу в суд направлено 106 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.