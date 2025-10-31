Вверх
Воспитанник АВК стал победителем в "Амнистии души"

В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги XIX Всероссийского фестиваля «Амнистия души» среди творческих коллективов осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. В одной из номинаций одержал победу воспитанник Андрей А., отбывающий наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области.   

Фестиваль «Амнистия души» – это совместный многолетний творческий проект Федеральной службы исполнения наказаний и Московского молодежного театра под руководством народного артиста Российской Федерации Вячеслава Спесивцева. Для подростков, содержащихся в воспитательных колониях, участие в фестивале – это хорошая возможность проявить свои творческие дарования. Жюри конкурса отсматривало работы и определяло победителей в нескольких номинациях, это «Художественное чтение», «Хореографический номер», «Лучшая киностудия», «Лучшая видеостудия», «Вокальное искусство», «Театральная постановка», «Оригинальный жанр» и «Лучшая воспитательная колония». 

В организационный комитет фестиваля было представлено более 40 творческих работ из 11 территориальных органов ФСИН России, в которых функционируют воспитательные колонии. В номинации «Художественное чтение» со стихотворением «На Земле безжалостно маленькой» стал победителем воспитанник Андрей А. Подросток занимается в творческой студии «Феникс», которая действует в Архангельской воспитательной колонии. В выборе произведения на фестиваль и помощь в выразительном прочтении подростку оказала руководитель студии Наталья Жукова.  Церемония объявления победителей фестиваля прошла в режиме видео-конференц-связи, на которой присутствовали известные деятели культуры и искусства. Российский поэт и актер Владимир Вишневский поздравил воспитанника АВК с победой. Номинантам XIX Всероссийского фестиваля «Амнистия души» были вручены дипломы и ценные подарки. 

 

 

