В "Онежском Поморье" пересчитывают сов

В окрестностях деревни Луда Онежского полуострова прошли первые учёты совиных. Это новый для национального парка вид научной работы, поэтому был приглашён эксперт, кандидат биологических наук Александр Шариков.

Александр Шариков провёл для госинспекторов, научных сотрудников Парка и волонтёров занятия по работе с базами данных, экологии и методах изучения ночных хищных птиц. На полевых занятиях — сумеречном и ночном учётах — включали записи позывок совиных, чтобы услышать ответную вокализацию и распознать обитающих на маршруте сов.

Первые учёты в Луде провели в тех местах, где ранее сов замечали участковые госинспекторы. За два дня мониторинга исследовали 13 точек на трёх маршрутах. На последнем удалось распознать тревожную позывку мохноногого сыча и внести вид в базу данных.

«Изучение сов крайне важно для понимания состояния популяций ночных хищных птиц в национальном парке. Такие исследования ценны и для всей территории региона, так как мониторинг этой группы птиц проводится очень редко из-за методических особенностей наблюдений. Новые данные о совах помогут в ведении Красной книги Архангельской области», — отметил Андрей Копытов, заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Кенозерский национальный парк привлёк к учётам пять участников орнитологической школы «Птицы Севера». Одна из них, будущая биолог Валерия Софронова, поделилась впечатлениями: «Я учусь на биолога, и мне важно было получить практические навыки по учёту разных групп птиц. Выезды ночью в лес с колонкой трудно сравнить с чем-то ещё».

Учёты проводятся весной и осенью. В прошлом году учёты начались в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка. Исследования ночных хищников проводятся при поддержке АЦБК и при участии «Клуба друзей Кенозерского национального парка» по проекту «Программа по изучению и сохранению совиных» в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье».В окрестностях деревни Луда Онежского полуострова прошли первые учёты совиных. Это новый для национального парка вид научной работы, поэтому был приглашён эксперт, кандидат биологических наук Александр Шариков.

Александр Шариков провёл для госинспекторов, научных сотрудников Парка и волонтёров занятия по работе с базами данных, экологии и методах изучения ночных хищных птиц. На полевых занятиях — сумеречном и ночном учётах — включали записи позывок совиных, чтобы услышать ответную вокализацию и распознать обитающих на маршруте сов.

Первые учёты в Луде провели в тех местах, где ранее сов замечали участковые госинспекторы. За два дня мониторинга исследовали 13 точек на трёх маршрутах. На последнем удалось распознать тревожную позывку мохноногого сыча и внести вид в базу данных.

«Изучение сов крайне важно для понимания состояния популяций ночных хищных птиц в национальном парке. Такие исследования ценны и для всей территории региона, так как мониторинг этой группы птиц проводится очень редко из-за методических особенностей наблюдений. Новые данные о совах помогут в ведении Красной книги Архангельской области», — отметил Андрей Копытов, заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Кенозерский национальный парк привлёк к учётам пять участников орнитологической школы «Птицы Севера». Одна из них, будущая биолог Валерия Софронова, поделилась впечатлениями: «Я учусь на биолога, и мне важно было получить практические навыки по учёту разных групп птиц. Выезды ночью в лес с колонкой трудно сравнить с чем-то ещё».

Учёты проводятся весной и осенью. В прошлом году учёты начались в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка. Исследования ночных хищников проводятся при поддержке АЦБК и при участии «Клуба друзей Кенозерского национального парка» по проекту «Программа по изучению и сохранению совиных» в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье».