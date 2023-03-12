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С животным миром Кенозерья и Онежского Поморья все в порядке

Сотрудники Кенозерского национального парка и национального парка «Онежское Поморье» зимой прошли около 700 километров во время зимних маршрутных учётов (ЗМУ) — это вид мониторинга животных, помогающий понять, какова численность зверей и тетеревиных птиц на заповедных территориях.

В «Онежском Поморье» пройден 31 маршрут общей протяжённостью в 349 километров. Результаты учётов показали, что стало больше белок, волков, зайцев-беляков и рысей. Уменьшилось количество лосей и росомах, стало значительно меньше глухарей по сравнению с прошлым годом, а тетеревов стало немного больше. Численность белой куропатки и рябчика остается на прежнем уровне.

В Кенозерском национальном парке пройдено 32 маршрута общей протяжённостью в 340 километров. В этом году во время учётов было зафиксировано много следов зайца-беляка, по остальным видам млекопитающих численность стабильна. Среди тетеревиных стало меньше глухарей, тетерева и рябчики остаются на одном уровне, белой куропатки стало значительно больше.

«На изменение численности зверей и птиц в Парке, прежде всего, влияют изменения кормовых условий, перекочёвки видов и влияние на них хищников, а также погодных условий. Но на данный момент можно сделать вывод, что численность основных видов в национальном парке „Кенозерский“ и „Онежское Поморье“ остаётся стабильной», — сообщил старший государственный инспектор Парка Павел Футоран.

Зимние маршрутные учёты помогают отслеживать ежегодные изменения структуры и численности животного мира — это центральная задача особо охраняемых природных территорий. На основании результатов мониторинга принимаются управленческие решения, связанные с сохранением природного наследия, а также с использованием территорий в рекреационных целях.

 

24 апрель 14:07 | : Будни

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