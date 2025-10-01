Вверх
В Кенозерье обнаружен редкий мох-копрофил

Во время полевых ботанических исследований на территории Кенозерского национального парка и «Онежского Поморья» найдены пять новых видов мхов. Один из них редкий Тетраплодон cуженный (Tetraplodon angustatus), занесённый в Красную книгу Архангельской области (2 категория). Это сокращающийся в численности вид, и его находка — настоящая удача для исследователей.

Тетраплодон cуженный — мох-копрофил, он растёт на органических остатках, в частности — на помёте животных. В Кенозерье его нашли, скорее всего, на лисьем помёте в сухом сосновом лесу на песчаной гряде. Он также встречается на экскрементах куницы, норки, волка, медведя, оленя и даже крупных хищных птиц. Одна из особенностей вида — его способ распространения спор: их переносят мухи, которых привлекает специфический запах мха. Такая связь с животным миром делает популяцию мха уязвимой. Если сократится количество диких животных или изменится структура старовозрастного леса (например, в результате лесных пожаров или лесохозяйственной деятельности), мох может исчезнуть.

Также научные сотрудники Парка и привлечённые специалисты исследовали бриофлору (мхи) Онежского полуострова. Весной в окрестностях д. Лопшеньга и осенью в окрестностях д. Луда  учёные прошли порядка 150 км и выявили 121 вид мха. В том числе найдены четыре новых для Парка вида: Сфагнум пятирядный (редкий вид Красной Книги Архангельской области, 3 категория), Дикранелла зобатая, Плагиотециум вогнутолистный, Калиергон Ридчардсона.

«Изучение бриофлоры на заповедной территории проводится много лет. Важно описать большую часть территории, для выявления наиболее полного видового списка. Для изучения мхов необходимы специальные навыки и оборудование для их определения. Поэтому эта группа мало изучена. При этом выявление видов — необходимый инструмент для охраны природы. Мониторинг позволяет отслеживать динамику экосистем и выявлять любые их изменения», — пояснила Полина Бурчаловская, научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», проводившая исследование бриофлоры.

21 ноябрь 11:10

