Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спецназ УФСИН Поморья - верной дорогой идете, товарищи

Сегодня отмечается День отрядов специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний. В этом году исполняется 35 лет со дня их образования. История праздника связана с приказом МВД СССР от 13 ноября 1990 года, который утвердил штаты ОСН. 

Создание специальных подразделений в уголовно-исполнительной системе было обусловлено осложнением оперативной обстановки в местах лишения свободы, вызванной возросшей агрессией со стороны спецконтингента и усилением экстремистских настроений в местах лишения свободы. С этой целью 19 августа 1991 года на территории Архангельской области был создан отдел специального назначения «Сивуч».  Отряд стал первым спецподразделением, которое начало свою деятельность в Поморье. 

Бойцы спецназа УФСИН способны выполнять различные задачи - от освобождения заложников до подавления бунтов, а также по защите сотрудников УИС от преступных посягательств осужденных. За свою историю сотрудники спецназа не раз доказывали, что являются реальной силой способной противостоять преступным проявлениям, эффективно влиять на стабилизацию обстановки в местах лишения свободы. 

Это одно из самых профессионально подготовленных подразделений и свои навыки бойцы совершенствуют постоянно. Для успешного выполнения задач спецназовцы уделяют особое внимание боевой и специальной подготовке.  Каждый из них обязан владеть всеми видами оружия, грамотно и эффективно применять специальные средства и боевые приемы борьбы. Служить в спецназе могут только подготовленные ребята. Обязательная программа обучения бойца ОСН предусматривает постоянные занятия и регулярное тестирование по физической, огневой, тактико-специальной и служебной подготовке. 

Проявляя верность служебному долгу, личный состав ОСН «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области 27 раз выезжал в командировки, в том числе в составе сводных отрядов для участия в восстановлении конституционного порядка и в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. А сегодня они выполняют важные задачи, оказывая помощь по обеспечению общественного порядка на новых территориях России.  Таких выездов уже было восемь. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, ветераны и действующие сотрудники отдела удостоены государственных и ведомственных наград. Орденом Мужества награждены 2 человека, медалью Суворова – 3 сотрудника. Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены 13 человек.

Навсегда в сердцах ветеранов и сотрудников архангельского спецподразделения останется память о младшем лейтенанте внутренней службы Дмитрии Кононове, кавалере ордена Мужества посмертно – инструкторе штурмового отделения ОСН, прикрывшего собою командира и товарищей при срабатывании мины-ловушки во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий 22 мая 2000 года в городе Гудермесе Чеченской Республики. Ежегодно в Поморье проводится турнир по рукопашному бою в память о Дмитрии, который при жизни не раз становился победителем в этом виде спорта.  

На постоянной основе сотрудники отдела специального назначения регионального УФСИН осуществляют патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения. Для ребят они проводят уроки мужества, открытые тренировки, показательные выступления, демонстрируя свое мастерство и рассказывая о своей службе на благо Отечества.  

Отличает коллектив спецназа не только настоящий профессионализм, но и редкостная сплоченность: недаром между собой они все давно стали братишками. В отделе специального назначения «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области служат настоящие мужчины, офицеры, надежные товарищи и высококлассные профессионалы в своем деле.

 

13 ноябрь 09:24 | : Будни

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (169)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20