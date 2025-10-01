Спецназ УФСИН Поморья - верной дорогой идете, товарищи

Сегодня отмечается День отрядов специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний. В этом году исполняется 35 лет со дня их образования. История праздника связана с приказом МВД СССР от 13 ноября 1990 года, который утвердил штаты ОСН.

Создание специальных подразделений в уголовно-исполнительной системе было обусловлено осложнением оперативной обстановки в местах лишения свободы, вызванной возросшей агрессией со стороны спецконтингента и усилением экстремистских настроений в местах лишения свободы. С этой целью 19 августа 1991 года на территории Архангельской области был создан отдел специального назначения «Сивуч». Отряд стал первым спецподразделением, которое начало свою деятельность в Поморье.

Бойцы спецназа УФСИН способны выполнять различные задачи - от освобождения заложников до подавления бунтов, а также по защите сотрудников УИС от преступных посягательств осужденных. За свою историю сотрудники спецназа не раз доказывали, что являются реальной силой способной противостоять преступным проявлениям, эффективно влиять на стабилизацию обстановки в местах лишения свободы.

Это одно из самых профессионально подготовленных подразделений и свои навыки бойцы совершенствуют постоянно. Для успешного выполнения задач спецназовцы уделяют особое внимание боевой и специальной подготовке. Каждый из них обязан владеть всеми видами оружия, грамотно и эффективно применять специальные средства и боевые приемы борьбы. Служить в спецназе могут только подготовленные ребята. Обязательная программа обучения бойца ОСН предусматривает постоянные занятия и регулярное тестирование по физической, огневой, тактико-специальной и служебной подготовке.

Проявляя верность служебному долгу, личный состав ОСН «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области 27 раз выезжал в командировки, в том числе в составе сводных отрядов для участия в восстановлении конституционного порядка и в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. А сегодня они выполняют важные задачи, оказывая помощь по обеспечению общественного порядка на новых территориях России. Таких выездов уже было восемь.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, ветераны и действующие сотрудники отдела удостоены государственных и ведомственных наград. Орденом Мужества награждены 2 человека, медалью Суворова – 3 сотрудника. Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены 13 человек.

Навсегда в сердцах ветеранов и сотрудников архангельского спецподразделения останется память о младшем лейтенанте внутренней службы Дмитрии Кононове, кавалере ордена Мужества посмертно – инструкторе штурмового отделения ОСН, прикрывшего собою командира и товарищей при срабатывании мины-ловушки во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий 22 мая 2000 года в городе Гудермесе Чеченской Республики. Ежегодно в Поморье проводится турнир по рукопашному бою в память о Дмитрии, который при жизни не раз становился победителем в этом виде спорта.

На постоянной основе сотрудники отдела специального назначения регионального УФСИН осуществляют патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения. Для ребят они проводят уроки мужества, открытые тренировки, показательные выступления, демонстрируя свое мастерство и рассказывая о своей службе на благо Отечества.

Отличает коллектив спецназа не только настоящий профессионализм, но и редкостная сплоченность: недаром между собой они все давно стали братишками. В отделе специального назначения «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области служат настоящие мужчины, офицеры, надежные товарищи и высококлассные профессионалы в своем деле.