Бойцы спецназа архангельского УФСИН показали свою подготовку юным хоккеистам

Сотрудники отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области провели открытую тренировку по профессиональному мастерству. Мероприятие организовали в рамках Года защитника Отечества, а также в преддверии Дня образования подразделения.

35 лет назад в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний было принято решение о создании отделов специального назначения. На сотрудников таких спецотрядов возлагались особые задачи, связанные с безопасностью личного состава и с пресечением неповиновений в местах лишения свободы, организованная преступность в те годы проявляла активность.

В уголовно-исполнительной системе Архангельской области ОСН был создан 34 года назад. 19 августа 1991 года приказом начальника тогда еще УВД региона был утвержден первый штат отряда специального назначения при Службе по исправительным делам и социальной реабилитации. В Поморье спецназ УФСИН был первом спецподразделением среди всех правоохранительных органов. Символом боевого отдела стал морской лев – Сивуч, который изображен на шевронах сотрудников и является их особой гордостью.

Быть постоянно в боевой готовности – самая главная задача, стоящая перед отделом. И это отрабатывается на постоянных тренировках и в полевых походах. Здесь бойцам приходится выкладываться полностью, чтобы потом при случившихся обстоятельствах не допустить малейшей ошибки или промаха. Посмотреть на боеготовность отряда и слаженность действий сотрудников на открытую тренировку пришли юные спортсмены хоккейной команды «Водник-2015».

Вначале ребятам рассказали об истории отряда, показали вооружение бойцов специального назначения. Затем им продемонстрировали показательные занятия. Для подростков это было самым эффектным.

Бойцы этого подразделения ФСИН умеют почти все. Они готовы к любым внештатным ситуациям в силу специфики контингента с которым приходится иметь дело. А как оттачивается боеготовность и слаженность действий, отрабатываются навыки и тактика бойцы отдела Сивуч областного УФСИН показали на тренировке.

Вначале высотно-штурмовая подготовка. Боец по наружной вертикальной стене выполнил ряд приемов и способов, позволяющих сотрудникам выполнять служебно-боевые задачи, причем некоторые вниз головой. Затем высадка бойцов в обмундировании и с оружием из бронированного автомобиля «Выстрел» с отработкой ситуации «бой-столкновение с группой противников». Здесь важно работать в команде и слышать своего товарища. Внимательно мальчишки следили за учебным местом, где происходило развертывание и установка гранатомета. Но особо юных спортсменов впечатлило передвижение по тренировочной базе на бронированной технике и поиск снайпера, это мальчишки запомнят надолго.

- Мы очень часто приглашаем ребят из разных клубов, организаций, кадетских классов и рассказываем им о том, как важно любить и защищать свою родину, - отмечает начальник отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области Сергей Мальгин. – Сегодняшняя тренировка наших гостей познакомила с настоящей «мужской» профессией. К тому же кому как не спортсменам известно, что победа приходит к тем, кто физически готов к ней. Спецназ ребятам показал свой уровень боевой и физической подготовки, а также как важно работать сообща, чтобы был успех.