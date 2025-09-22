Дети Архангельской области хвастаются своими родителями-поолицейскими

Сегодня в УМВД России по Архангельской области во время торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Архангельской области Валентин Карпеев вручил дипломы победителей и памятные подарки трем юным северянам – Елизавете Парыгиной, Дмитрию Сюхину и Виктории Курьяновой.

Работа 7-летней Лизы Парыгиной «Ночное дежурство» была признана лучшей в категории 6-8 лет. Лиза учится в 1 «Б» классе средней школы №28 города Северодвинска. Ее папа – Дмитрий Парыгин – сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД Росси по городу Северодвинску.

Единогласным решением жюри первое место в категории 12-14 лет было отдано работе 12-летнего Дмитрия Сюхина «И снова праздник!». Ученик 6 «Б» класса Гуманитарной гимназии №8 города Северодвинска поразил судей своим профессионализмом и чувством юмора. Мальчик изобразил папу – инспектора отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Северодвинску Андрея Сюхина – во время дежурства в Новогоднюю ночь.

Виктория Курьянова с работой «Память в наших сердцах» стала победителем в специальной номинации, посвященной Году защитника Отечества. Вика учится в гимназии №25 города Архангельска и в Детской художественной школе №1 по специальности «Живопись».

Награда победителю в категории 9-11 лет Кире Страдзе в ближайшее время будет вручена в ОМВД России «Плесецкий». Для конкурса 9-летняя художница нарисовала портрет своей мамы – заместителя начальника ОМВД России «Плесецкий» Натальи Страдзе и дала ему трогательное название «Не просто мама».