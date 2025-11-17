Архангельские полицейские молились заупокой погибших товарищей

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 ноября, в праздник святого великомученика Димитрия Солунского, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

По окончании Божественной литургии архипастырь совершил заупокойную литию в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. За богослужением молились офицеры УМВД России по Архангельской области во главе с генерал-майором полиции Дмитрием Остапенко.

Митрополит Корнилий обратился к Дмитрию Павловичу и всем присутствующим со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Уважаемый Дмитрий Павлович! Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие братья и сестры.

Сердечно приветствую вас и благодарю, что в сей святой день собрались под сводами кафедрального соборного храма в честь Архистратига Божия Михаила для того, чтобы вознести Господу Богу горячие молитвы.

Сегодня Святая Церковь прославляет святого великомученика Димитрия Солунского. Угодник Божий жил на рубеже третьего и четвертого столетий, когда против христиан воздвигались страшные гонения. Святой был высокопоставленным военачальником, но ничто не могло заставить его отречься от Христа Спасителя, и он открыто исповедовал себя христианином, за что был заточен в темницу, а затем убит. Святой Димитрий принял славную мученическую кончину, перед лицом гонителей он сохранил верность Христу Спасителю, Которого он любил всем своим сердцем.

Иметь мужество, стойкость, быть верным Господу Богу, невзирая ни на что — к этому призваны и все мы, возлюбленные братья и сестры! Наипаче же эти добродетели важны для тех, кто несет ответственное государственное служение в органах правопорядка.

«Служение стражей порядка связано с противостоянием многим общественно опасным явлениям и требует от человека не только прекрасной физической и профессиональной подготовки, но и проявления таких качеств, как мужество и отвага, благородство и готовность к самопожертвованию», — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Благородные личные качества характеризуют и тех людей, о ком мы сегодня возносим заупокойные молитвы. Они до конца были верны своему долгу и присяге. Сотрудники, погибшие при выполнении служебных обязанностей, с честью исполнили свой профессиональный долг и ради блага ближних отдали жизнь — самое дорогое, что есть у человека. Мы верим и знаем, что пред лицем Господа Бога не останется тщетным ни один подвиг, совершенный ради добра и блага.

Да упокоятся души всех верующих во обителях Царя Небесного и да простит им Милосердный Господь Бог все их прегрешения вольные и невольные и да сотворит им вечную память, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец.

Всех вас благодарю за молитвы и на всех призываю Божие благословение!

***

По окончании заупокойной литии митрополит Корнилий поздравил Дмитрия Остапенко с днем тезоименитства и благословил его Казанским образом Пресвятой Богородицы. Ниже приводим текст поздравительного слова.

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Сердечно приветствую Вас и поздравляю с днем памяти Вашего небесного покровителя — святого великомученика Димитрия Солунского.

Сей дивный угодник Божий явил для всех нас пример крепкой веры и любви к Богу и Отечеству.

Святой великомученик Димитрий жил во времена страшных гонений на христианство и, невзирая ни на что, был верен Господу Богу и свидетельствовал о своей вере даже до последнего издыхания и до последней капли крови, приняв мученическую кончину, при этом сохранив христианское достоинство, мужество и верность Господу, Которого возлюбил с детства.

Русский народ издревле полюбил святого великомученика Димитрия, и по сей день в нашем Отчестве многие люди носят его святое имя. Верим и знаем, что угодник Божий, предстоя пред Престолом Царя Небесного, возносит Богу святые молитвы о всех, кто обращается к нему, испрашивая благодатной помощи и заступления.

В сегодняшний радостный день Вашего тезоименитства позвольте пожелать Вам помощи от небесного покровителя и поблагодарить Вас за доброе соработничество с Архангельской епархией и за искреннее участие в церковной жизни.

Милосердный Господь мира молитвами святого великомученика Димитрия Солунского да благословит Вас миром, благоденствием и здравием, укрепляя Ваши душевные и телесные силы и сохраняя от всех бед и напастей.

Многая и благая лета!

Призываю на Вас Божие благословение.