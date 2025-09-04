Почему архангелогородцы идут на работу как на праздник

Главным источником вдохновения в работе для жителей Архангельска ожидаемо является зарплата (25% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (12%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (9%).

Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 5% горожан. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 8% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.



Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (31% против 19% соответственно). Горожанки же чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (7% и 3% соответственно).



