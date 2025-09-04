Архангелогородцам свойственна ревность к коллегам по работе

Мужчины из Архангельска несколько чаще испытывают ревность к коллегам своей партнерши, чем женщины — к коллегам партнера (19 и 16% соответственно). При этом среди мужчин больше склонных скрывать свои чувства: 8% респондентов признались, что ревнуют, но молчат, тогда как среди женщин ревнуют тихо лишь 5%. Предпочитают открыто проговаривать свои претензии по 11% представителей обоих полов.



Самые ревнивые северяне — молодые мужчины. В деструктивном чувстве признался каждый пятый: 15% третируют своими подозрениями партнершу, а еще 5% страдают молча. Женщин же, открыто ревнующих своих мужчин к их сослуживицам, больше среди 35—45-летних (12%).



81% мужчин и 84% женщин утверждают, что ревность к коллегам вторых половин для них не свойственна: «Доверяю!»; «Не дает повода»; «Если не веришь, зачем продолжать совместную жизнь?!»