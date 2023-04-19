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В Поморья упал индекс ревности

15% женщин и 19% мужчин, проживающие в Архангельской области, испытывают чувство ревности к коллегам своих вторых половин. Сцены при этом устраивают далеко не все: 1 из 3 молчит о своих чувствах. За последние 4 года число ревнивцев снизилось.

В общей сложности 15% женщин ревнуют своего мужа или молодого человека к его коллегам-девушкам, причем каждая девятая (11%) говорит мужчине о своих чувствах, а 4% предпочитают молчать. Чаще всего ревнуют женщины от 35 до 44 лет (в этом возрасте ревность к коллегам испытывают 20%), тогда как после 45 страсти заметно утихают (12%).

 Среди мужчин ревнивцев больше: практически каждый пятый (19%) признался, что ревнует свою жену или девушку к ее сослуживцам. Открыто говорить с возлюбленной на эту тему предпочитают 12%, тогда как 7% скрывают свои чувства. Ревность более характерна для молодых мужчин: в возрасте до 34 лет подобные эмоции испытывают 22%, тогда как в старшем возрасте — 15%.

 Среди представителей обоих полов число ревнивцев понемногу снижается. По сравнению с 2021 и 2019 гг. и женщины, и мужчины признаются в ревности к коллегам реже. Северяне все чаще считают ревность проявлением недоверия своей второй половине и личных комплексов («Зачем жить вместе, если нет главного — доверия?»; «Ревность — это неуверенность в себе»).

12 июнь 07:51 | : Будни

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