Женщины Архангельска не желают платить в ресторане на первом свидании

58% женщин и 54% мужчин Архангельска считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина: «Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно».



Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола.

По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашаются чаще женщины (12%), чем мужчины (8%). Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 5% женщин.

Вариант, когда платит девушка, выбирают только 5% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет. А потом кто-то обижается, что ее назвали "тарелочницей"...