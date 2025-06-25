Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщины Архангельска не желают платить в ресторане на первом свидании

58% женщин и 54% мужчин Архангельска считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина: «Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно».
 
 Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола.

 По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашаются чаще женщины (12%), чем мужчины (8%). Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 5% женщин. 

Вариант, когда платит девушка, выбирают только 5% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет. А потом кто-то обижается, что ее назвали "тарелочницей"...

 

10 август 09:00 | : Будни

Главные новости


Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Щи как венец творения

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (126)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20