Сегодня в Поморье отмечают профессиональный праздник работники СИЗО и тюрем

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников следственных изоляторов и тюрем. Праздник стал поводом для чествования личного состава, вручения ведомственных наград, а также глубокого погружения в историю пенитенциарной системы.

За высокие результаты в службе и безупречный профессионализм сотрудники следственного изолятора были удостоены ведомственных наград. Предшествовали праздничной церемонии соревнования по дартсу, в которых приняли участие как действующие работники, так и ветераны учреждения. В этот день победителям состязаний были торжественно вручены заслуженные дипломы.

С значимостью и важностью нелегкого труда личного состава собравшихся поздравил начальник учреждения Денис Виноградов. В своей речи он особо заострил внимание на том, что работа сотрудников СИЗО – это сложный участок службы, сопряженный с огромными эмоциональными и физическими нагрузками. Руководитель СИЗО-1 выразил благодарность всему личному составу за труд и профессионализм, а также адресовал много теплых слов заслуженным ветеранам УИС, которые создавали историю ведомства и заложили основы нынешних достижений.

Интересным и познавательным продолжением мероприятия стал уже традиционный ежегодный экскурс в историю. Главный хранитель фондов постоянно действующей экспозиции по истории УФСИН России по Архангельской области Евгения Шахова провела увлекательную викторину, посвященную созданию и развитию следственного изолятора №1 и пенитенциарной системы России в целом. Этот интерактивный формат позволил собравшимся в актовом зале не только расширить свой кругозор, но и укрепить чувство принадлежности к славной истории службы.