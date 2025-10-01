Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сегодня в Поморье отмечают профессиональный праздник работники СИЗО и тюрем

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников следственных изоляторов и тюрем. Праздник стал поводом для чествования личного состава, вручения ведомственных наград, а также глубокого погружения в историю пенитенциарной системы.

За высокие результаты в службе и безупречный профессионализм сотрудники следственного изолятора были удостоены ведомственных наград. Предшествовали праздничной церемонии соревнования по дартсу, в которых приняли участие как действующие работники, так и ветераны учреждения. В этот день победителям состязаний были торжественно вручены заслуженные дипломы.

С значимостью и важностью нелегкого труда личного состава собравшихся поздравил начальник учреждения Денис Виноградов. В своей речи он особо заострил внимание на том, что работа сотрудников СИЗО – это сложный участок службы, сопряженный с огромными эмоциональными и физическими нагрузками. Руководитель СИЗО-1 выразил благодарность всему личному составу за труд и профессионализм, а также адресовал много теплых слов заслуженным ветеранам УИС, которые создавали историю ведомства и заложили основы нынешних достижений.

Интересным и познавательным продолжением мероприятия стал уже традиционный ежегодный экскурс в историю. Главный хранитель фондов постоянно действующей экспозиции по истории УФСИН России по Архангельской области Евгения Шахова провела увлекательную викторину, посвященную созданию и развитию следственного изолятора №1 и пенитенциарной системы России в целом. Этот интерактивный формат позволил собравшимся в актовом зале не только расширить свой кругозор, но и укрепить чувство принадлежности к славной истории службы. 

31 октябрь 12:00 | : Будни

Главные новости


Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы
С новым Моревым, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (418)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20