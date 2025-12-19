Митрополит Корнилий почтил своим присутствием Рождественский концерт

Рождественский концерт состоялся в областной столице в театре драмы им. М.В. Ломоносова 11 января 2026 года. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие друзья, с праздником Рождества Христова!

Сегодня мы с вами слышим и воспеваем тропарь праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Что же означает имя Христос Спаситель? Христос – означает помазанник. Две тысячи лет назад помазанниками называли царей, пророков и первосвященников, и Господь наш Иисус Христос, Который пришел в этот мир ради нас и ради нашего спасения, воплотил эти три образа в Своем служении. Он стал Первосвященником, и в Евангелии мы слышим Его первосвященническую молитву к Отцу Небесному: «Не о всем мире молю, но тех, кого Ты дал Мне, Господи». Господь нес пророческое служение, и в Евангелии мы слышим, что пока не все уразумели о Нем как о Мессии, говорили о Нем как о великом пророке. Господь стал Царем царей, Которому поклонился весь мир. В нынешние радостные дни мы читали Евангелие о Пришествии в мир Христа Спасителя и слышали, как ангелы Божии и воспевали ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Пришли и поклонились Христу Спасителю пастухи и из далекой восточной страны волхвы и принесли Богомладенцу дары. Ладан - как Богу, злато – как царю, смирну – как человеку. Что же мы с вами принесем Господу в эти спасительные рождественские дни и вообще в нашей с вами жизни? На этот вопрос отвечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском послании. Он говорит своей многомиллионной пастве, чтобы мы принесли Христу Спасителю наши добрые дела милосердия и любви. В Священном Писании сказано, что вера без добрых дел мертва. В этот святой рождественский тихий праздничный вечер, дорогие мои, хочу снова и снова призвать на всех вас Божие благословение, чтобы Господь Бог всегда незримо присутствовал в нашей жизни, ведь если с нам Бог, нам ничего не страшно, ни скорби, ни утраты, никакие враги.

Пусть благословение Божие всегда сопутствует нам в жизни, и свет Вифлеемской звезды освещает наш жизненный путь. Верим и знаем, что, по слову Священного Писания, с нами Бог! Желаю всем вам, дорогие мои, телесного здравия, душевного спасения, щедрых милостей от Господа, всяческих благословений в наступившем новом году. Родившийся Богомладенец да пребудет всегда в наших умах и сердцах, чтобы мы исполняли всё, о чем заповедовал нам Христос Спаситель в Евангелии.

С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои!

Сердечно благодарю губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского и передаю ему благие пожелания от всех верующих Архангельской епархии и от всех участников и зрителей сегодняшнего концерта за предоставленную возможность прославить Новорожденного Христа Спасителя в этом прекрасном зале. Сердечно благодарю правительство Архангельской области за доброе соработничество с Архангельской епархией на благо всех жителей Русского Севера. Огромное спасибо!

***

На сцену драмтеатра вышли известные архангельские коллективы и солисты. После концерта митрополит Корнилий за кулисами пообщался с артистами, а затем посетил выставку лучших работ участников, лауреатов и дипломантов открытого II регионального конкурса художественного творчества «Свет волшебный за окном – Рождество приходит в дом».



