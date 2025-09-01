Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельской колонии налаживают произвводство печей для нужд СВО

В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка) состоялась рабочая встреча начальника учреждения с представителями «РВИО-фронту». 

Начальник учреждения Василий Пасишнечук с руководителем проекта «РВИО-фронту» по Архангельской области, реализуемого в рамках работы Российского военно-исторического общества, Сергеем Дорониным и членом данной организации Михаилом Жуковским обсудили налаживание производства отопительных печей для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В ходе посещения им был представлен образец печи, изготовленный осужденными, который вызвал заинтересованность у гостей учреждения. Начальник колонии в свою очередь выразил готовность наладить выпуск данной продукции,  необходимой для обеспечения комфорта и тепла в полевых условиях.

Организация данного производства не только обеспечит дополнительную трудовую занятость отбывающих наказание, но и позволит им получить новые профессиональные навыки, а также почувствовать свою причастность к общему делу поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. 

УФСИН России по Архангельской области уделяет особое внимание вопросам трудоустройства осужденных и расширению ассортимента выпускаемой продукции, ориентированной на нужды общества 

 

21 октябрь 10:22 | : Будни

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (279)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20