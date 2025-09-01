В архангельской колонии налаживают произвводство печей для нужд СВО

В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка) состоялась рабочая встреча начальника учреждения с представителями «РВИО-фронту».

Начальник учреждения Василий Пасишнечук с руководителем проекта «РВИО-фронту» по Архангельской области, реализуемого в рамках работы Российского военно-исторического общества, Сергеем Дорониным и членом данной организации Михаилом Жуковским обсудили налаживание производства отопительных печей для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В ходе посещения им был представлен образец печи, изготовленный осужденными, который вызвал заинтересованность у гостей учреждения. Начальник колонии в свою очередь выразил готовность наладить выпуск данной продукции, необходимой для обеспечения комфорта и тепла в полевых условиях.

Организация данного производства не только обеспечит дополнительную трудовую занятость отбывающих наказание, но и позволит им получить новые профессиональные навыки, а также почувствовать свою причастность к общему делу поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

УФСИН России по Архангельской области уделяет особое внимание вопросам трудоустройства осужденных и расширению ассортимента выпускаемой продукции, ориентированной на нужды общества