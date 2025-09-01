Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы с энтузиазмом отметили День отца

54% жителей Архангельска относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи». 30% выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 3% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 13% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике («Слишком много праздников»).

К новому празднику положительно относятся 52% мужчин и 56% женщин. Нейтральную позицию занимают 29% представителей сильного пола и 31% горожанок.

Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (60%): «Я сам — отец и очень этому рад».

20 октябрь 07:54 | : Будни

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (262)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20