Архангелогородцы с энтузиазмом отметили День отца

54% жителей Архангельска относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи». 30% выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 3% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 13% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике («Слишком много праздников»).



К новому празднику положительно относятся 52% мужчин и 56% женщин. Нейтральную позицию занимают 29% представителей сильного пола и 31% горожанок.



Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (60%): «Я сам — отец и очень этому рад».

