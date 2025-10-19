Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Криминалисты Архангельской области отмечают свой День

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов поздравил следователей-криминалистов и ветеранов следствия с профессиональным праздником.

19 октября празднуется День службы криминалистики в органах Следственного комитета Российской Федерации. В этом году отмечается 71-я годовщина её создания.

История службы криминалистики берет свое начало в 1954 году.                 За прошедшие годы подразделения криминалистики, образованные                         в структуре Следственного комитета России, показали свою значимость                  и способность на высочайшем уровне исполнять служебный долг. 

Отдел криминалистики регионального следственного управления –  это коллектив единомышленников, готовых прийти на помощь следователям в раскрытии преступлений в любое время суток. 

Работа на месте происшествия по выявлению и сохранению следов преступления является одной из важнейших задач каждого следователя. В этом процессе в безусловном порядке принимают участие и следователи-криминалисты, обладающие специальными познаниями в области криминалистики и значительным опытом работы. От их профессионализма, внимательности и аккуратности зависит дальнейший ход расследования уголовного дела.

Изъятие и осмотр вещественных доказательств, назначение по ним судебных экспертиз, взаимодействие с экспертами, оперативными службами и различными организациями – это ежедневная работа сотрудников криминалистического подразделения. 

Ни одно резонансное происшествие в регионе не обходится без практической помощи следователей-криминалистов. 

При непосредственном участии сотрудников отдела криминалистики следственного управления в текущем году раскрыто 58 убийств,                             66 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 18 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.  

Кроме этого, благодаря кропотливой аналитической работе криминалистов, следователей и коллег из других ведомств раскрыто 30 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых 13 убийств, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом,                                  1 преступление против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

В день профессионального праздника следователи-криминалисты следственного управления искренне поздравляют своих коллег и соратников в борьбе с преступностью из всех регионов Российской Федерации.

19 октябрь 10:30 | : Будни

Главные новости


Ленин и балык
В постели с народом, или Как еще отравить жизнь избирателям

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (246)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20