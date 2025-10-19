Криминалисты Архангельской области отмечают свой День

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов поздравил следователей-криминалистов и ветеранов следствия с профессиональным праздником.

19 октября празднуется День службы криминалистики в органах Следственного комитета Российской Федерации. В этом году отмечается 71-я годовщина её создания.

История службы криминалистики берет свое начало в 1954 году. За прошедшие годы подразделения криминалистики, образованные в структуре Следственного комитета России, показали свою значимость и способность на высочайшем уровне исполнять служебный долг.

Отдел криминалистики регионального следственного управления – это коллектив единомышленников, готовых прийти на помощь следователям в раскрытии преступлений в любое время суток.

Работа на месте происшествия по выявлению и сохранению следов преступления является одной из важнейших задач каждого следователя. В этом процессе в безусловном порядке принимают участие и следователи-криминалисты, обладающие специальными познаниями в области криминалистики и значительным опытом работы. От их профессионализма, внимательности и аккуратности зависит дальнейший ход расследования уголовного дела.

Изъятие и осмотр вещественных доказательств, назначение по ним судебных экспертиз, взаимодействие с экспертами, оперативными службами и различными организациями – это ежедневная работа сотрудников криминалистического подразделения.

Ни одно резонансное происшествие в регионе не обходится без практической помощи следователей-криминалистов.

При непосредственном участии сотрудников отдела криминалистики следственного управления в текущем году раскрыто 58 убийств, 66 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 18 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Кроме этого, благодаря кропотливой аналитической работе криминалистов, следователей и коллег из других ведомств раскрыто 30 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых 13 убийств, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 1 преступление против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

В день профессионального праздника следователи-криминалисты следственного управления искренне поздравляют своих коллег и соратников в борьбе с преступностью из всех регионов Российской Федерации.