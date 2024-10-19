Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский СледКом отмечает День криминалиста

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов поздравил следователей-криминалистов и ветеранов следствия с профессиональным праздником.

19 октября празднуется День службы криминалистики в органах Следственного комитета Российской Федерации. В этом году отмечается 70-я годовщина создания службы.

История службы криминалистики берет свое начало в 1954 году. Тогда Указанием Генерального прокурора СССР был создан институт прокуроров-криминалистов. Спустя несколько десятилетий, в связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации и выделением следствия из органов прокуратуры, обязанности прокуроров-криминалистов приняли на себя следователи-криминалисты.

За прошедшие годы подразделения криминалистики, образованные в структуре Следственного комитета России, показали свою значимость и способность на высочайшем уровне выполнять поставленные задачи, участвуя в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в том числе прошлых лет. 

Под руководством полковника юстиции Дмитрия Проселкова в отделе криминалистики регионального Следственного управления трудятся самые опытные, профессиональные следователи-криминалисты с большим стажем работы, владеющие тактикой и практической методикой раскрытия преступлений всех категорий.

Ни одно резонансное происшествия в регионе не обходится без практической помощи следователей-криминалистов. 

При непосредственном участии сотрудников отдела криминалистики Следственного управления в текущем году раскрыто 56 убийств,
 48 преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности, 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.  

Кроме этого, благодаря кропотливой аналитической работе криминалистов, следователей и коллег из других ведомств раскрыто 39 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых 14 убийств, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 4 преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

В день профессионального праздника следователи-криминалисты Следственного управления искренне поздравляют своих коллег и соратников в борьбе с преступностью из всех регионов Российской Федерации.

19 октябрь 10:10 | : Будни

Главные новости


М.В. Падрухин: Путь мезенского «правдоруба»
Архангельск: Реквием по "рогатому другу"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (239)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20