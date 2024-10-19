Архангельский СледКом отмечает День криминалиста

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов поздравил следователей-криминалистов и ветеранов следствия с профессиональным праздником.

19 октября празднуется День службы криминалистики в органах Следственного комитета Российской Федерации. В этом году отмечается 70-я годовщина создания службы.

История службы криминалистики берет свое начало в 1954 году. Тогда Указанием Генерального прокурора СССР был создан институт прокуроров-криминалистов. Спустя несколько десятилетий, в связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации и выделением следствия из органов прокуратуры, обязанности прокуроров-криминалистов приняли на себя следователи-криминалисты.

За прошедшие годы подразделения криминалистики, образованные в структуре Следственного комитета России, показали свою значимость и способность на высочайшем уровне выполнять поставленные задачи, участвуя в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в том числе прошлых лет.

Под руководством полковника юстиции Дмитрия Проселкова в отделе криминалистики регионального Следственного управления трудятся самые опытные, профессиональные следователи-криминалисты с большим стажем работы, владеющие тактикой и практической методикой раскрытия преступлений всех категорий.

Ни одно резонансное происшествия в регионе не обходится без практической помощи следователей-криминалистов.

При непосредственном участии сотрудников отдела криминалистики Следственного управления в текущем году раскрыто 56 убийств,

48 преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности, 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Кроме этого, благодаря кропотливой аналитической работе криминалистов, следователей и коллег из других ведомств раскрыто 39 преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых 14 убийств, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 4 преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

В день профессионального праздника следователи-криминалисты Следственного управления искренне поздравляют своих коллег и соратников в борьбе с преступностью из всех регионов Российской Федерации.