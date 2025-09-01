В Архангельске полицейские возложили цветы на могилы своих погибших коллег

18 лет назад, 18 октября 2007 года, в селе Экажево Назранского района Республики Ингушетия автомобиль, в котором находились милиционеры, был обстрелян боевиками. Четверо сотрудников погибли.

Владимир Шнюков, Юрий Батурин, Игорь Нечаев и Иван Вашуков награждены Орденами Мужества посмертно. Их имена навечно занесены в Книгу памяти УМВД России по Архангельской области.

Сегодня на воинском мемориале Вологодского кладбища врио заместителя начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Беляков, председатель Совета Архангельской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Вакорин, сотрудники областного и городского Управлений МВД, а также родные и близкие почтили память погибших стражей порядка и возложили цветы к их могилам.