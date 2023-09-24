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В вельской колонии соревнуются кинологи архангельского УФСИН

На базе исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области  (г. Вельск) стартовал первый этап соревнований специалистов-кинологов со служебными собаками. 

В этом году состязания проводятся поэтапно в местах дислокации учреждений по оперативным зонам, всего будет организовано четыре этапа. За звание лучшей на данной стадии на первенство областного Управления начали борьбу 14 команд из исправительных учреждений ИК-14 и ИК-28 ОУХД, а также СИЗО-3. 

Программа первенства очень насыщенна, участники попробовали свои силы в шести видах испытаний, таких как преодоление элементов полосы препятствий на время, задержание, конвоирование и охрана фигуранта, его поиск в автотранспорте, проработка запахового следа, обыск местности. Наиболее зрелищным было задержание, конвоирование и охрана фигуранта.

По результатам соревнований будут определены лучшие среди участников с розыскными собаками и специальными собаками по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также лучшее кинологическое подразделение.

По прошедшему этапу конкурсной комиссией составлен итоговый  протокол, результаты которого будет учитываться при определении победителей.

 

 

26 сентябрь 13:12 | : Будни

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