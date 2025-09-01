В архангельском храме открылась воскресная школа для взрослых

Воспитание детей нужно начинать с собственного духовного просвещения. Об этом сказал настоятель архангельского храма святителя Мартина Исповедника священник Назарий Ярема на первом занятии воскресной школы для взрослых.

«Встреча началась с краткого знакомства, батюшка и каждый собеседник рассказали немножко о себе, — говорится на странице храма в соцсети. — Во время беседы за чаепитием отец Назарий поведал о том, что нравственное воспитание детей необходимо начинать прежде всего с духовного образования себя».

Отец настоятель ответил на интересующие родителей вопросы. Затем священник провел урок у ребят средней группы, на котором рассказал детям о мире, как о Божием творении, о большой дружной семье, которой является Церковь Христова, где все верующие призваны помогать друг другу, быть милосердными и сострадательными к ближним.