В архангельском храме открылась воскресная школа для взрослых

    Воспитание детей нужно начинать с собственного духовного просвещения. Об этом сказал настоятель архангельского храма святителя Мартина Исповедника священник Назарий Ярема на первом занятии воскресной школы для взрослых.

    «Встреча началась с краткого знакомства, батюшка и каждый собеседник рассказали немножко о себе, — говорится на странице храма в соцсети. — Во время беседы за чаепитием отец Назарий поведал о том, что нравственное воспитание детей необходимо начинать прежде всего с духовного образования себя».

    Отец настоятель ответил на интересующие родителей вопросы. Затем священник провел урок у ребят средней группы, на котором рассказал детям о мире, как о Божием творении, о большой дружной семье, которой является Церковь Христова, где все верующие призваны помогать друг другу, быть милосердными и сострадательными к ближним. 

17 октябрь 09:30

