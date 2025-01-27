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Архангельские школьники прикоснулись к истокам жизни Антония Сийского

    Воспитанники воскресной школы архангельского храма святителя Мартина Исповедника вместе с педагогами и родителями побывали в холмогорском селе Кехта — на родине преподобного Антония Сийского. С гостями пообщался настоятель местного храма священник Андрей Чернушенко.

    «Добирались дружной компанией от острова Соломбала до Кехты под руководством замечательного экскурсовода Натальи Павловны Огарышевой, поэтому прибыли, будучи вооруженными знаниями об исторических местах Соломбалы, Архангельска и жизненном пути преподобного Антония Сийского, — говорится на странице воскресной школы ВКонтакте. — Иерей Андрей встретил нас очень радушно, рассказал о храме, за чаем поговорил о своем служении. Были восхищены красотами и видом на реку с возвышенности храма и благодарны, что смогли помолиться на таком святом месте».

    На берегу Двины устроили эстафету, подвижные игры и пикник.

    «Поход выдался очень теплым, душевным, мы получили массу удовольствия от общения, активно отдохнули на природе, обогатились знаниями о северной земле и стали ближе к нашему земляку — святому преподобному Антонию Сийскому», — рассказали в воскресной школе. 

04 июнь 09:17 | : Будни / Верую

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