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Архангельские священнослужители пытаются достучаться до школьников

    Архангельский эколого-биологический лицей имени Н.П. Лаверова посетил священник Леонид Перчугов. Он провел классный час для обучающихся 9 класса. В поселке Савинском Плесецкого округа местную школу также посетил клирик — иеромонах Антоний (Ласточкин). Беседа прошла в рамках «Разговоров о важном».

    «Отец Антоний и обучающиеся 5 "Б" и 7 "Г" классов вместе разобрали различные жизненные ситуации, учились рассуждать и выбирать в неоднозначных ситуациях, поговорили о возможностях в нашей ежедневной жизни проявлять милосердие, — говорится на странице школы в соцсети. — Поучительные истории, интересные факты и немного юмора: в таком формате школьники смогли прикоснуться к зернам истины. И конечно хочется надеяться, что это принесет свои добрые плоды в жизни ребят».

    Отметим, что священники митрополии, как и в прошлом учебном году, посещают и другие школы региона.

    «Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, который проводится в российских школах еженедельно по понедельникам. Проект, который был запущен Министерством просвещения Российской Федерации, направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

08 октябрь 10:00 | : Будни / Верую

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