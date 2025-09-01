Вверх
24% архангелогородцев не носят в кошельке наличные деньги

Средняя сумма налички, которую экономически активные архангелогородцы предпочитают иметь при себе, составляет 3500 рублей. 24% утверждают, что не носят с собой ни монет, ни купюр.

 Наличных денег в кошельках мужчин обычно больше: 3800 рублей против 3200 у женщин.

 Средняя сумма налички увеличивается с возрастом: 2300 рублей — у молодежи и 5000 — у россиян старше 45 лет. Северяне до 35 лет чаще обходятся без наличных денег (28%), в то время как среди респондентов 45+ таких лишь 21%.

 Денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше: 3900 рублей против 3400 рублей у тех, кто имеет высшее образование. Но россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще вообще отказываются от ношения налички, чем обладатели высшего образования (28 и 25% соответственно).

 Ожидаемо, что средняя сумма в карманах значительно различается у граждан с разным уровнем дохода: 2500 рублей — у зарабатывающих ниже среднего и 5200 рублей — у респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей. Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц только 14% не носят налички, тогда как среди получающих от 100 тысяч таких уже 25%.

 В целом же, по сравнению с прошлым годом кошелек среднестатистического россиянина заметно похудел физически: в 2024 с собой носили 4900 рублей, сейчас — 3500 (минус 29%). Судя по комментариям россиян, тому есть несколько причин: привлекательные ставки по накопительным счетам в банках («Сейчас есть довольны выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»); привычка к пластиковым картам («Приучили к картам»); расширение платежной инфраструктуры и развитие технологий оплаты («Предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «Даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).

16 октябрь 08:00 | : Будни

