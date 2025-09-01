Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

26% архангелогородцев не считают рождение ребенка поводом для брака

26% жителей Архангельска полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно. 32% горожан считают брак не обязательным, но желательным. А Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, составляет 37%.

В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (38% против 36%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (35% против 29% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 29% мужчин и 23% женщин.

Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака. Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным, чем мужчины с высшим образованием.

Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным, чем женщины со средним профессиональным образованием. Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (43%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 24%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (50%).

Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения. А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.
(коллаж с https://znaikak.ru)
 

27 сентябрь 08:58 | : Будни

Главные новости


Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск
О сборнике архангельских литераторов 1844 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (348)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20