26% архангелогородцев не считают рождение ребенка поводом для брака

26% жителей Архангельска полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно. 32% горожан считают брак не обязательным, но желательным. А Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, составляет 37%.



В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (38% против 36%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (35% против 29% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 29% мужчин и 23% женщин.



Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака. Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным, чем мужчины с высшим образованием.



Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным, чем женщины со средним профессиональным образованием. Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (43%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 24%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (50%).



Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения. А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

(коллаж с https://znaikak.ru)

