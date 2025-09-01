В исправительных учреждениях Поморья стартовала Неделя молитвы

В исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Архангельской области началась ежегодная акция «Неделя молитвы», посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Традиционное для региона мероприятие организовано под эгидой Русской Православной Церкви. В течение семи дней в храмах и молитвенных комнатах исправительных учреждений будут совершаться богослужения с особыми молебнами, объединенные общей темой духовного обращения. Каждый день посвящен отдельной молитве, охватывающей различные аспекты жизни осужденных.

Особое внимание будет уделено поддержке находящихся под стражей, дарованию им сил для раскаяния и исправления, утешению жертв преступлений и восстановлению справедливости. Также вознесут прошения о семьях осужденных, сохранении их единства и поддержке, и о благополучном возвращении отбывших наказание в общество. Отдельные молебны будут посвящены помощи в преодолении трудных жизненных ситуаций, борьбе с зависимостями и обретению душевного равновесия.

Поддержка священнослужителей является важной частью процесса ресоциализации осужденных. Духовные наставники не только совершают богослужения и таинства, но и проводят индивидуальные беседы, помогая находящимся в местах лишения свободы обрести духовную опору, разобраться в сложных моральных вопросах, покаяться и принять ответственность за совершенные поступки. «Неделя молитвы» призвана укрепить эту духовную связь и поддержать осужденных на пути к исправлению.