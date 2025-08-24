Спецназ архангельского УФСИН почтил память своего бойца

В минувшие выходные Исакогорский детско-юношеский центр стал местом проведения чемпионата и первенства Архангельской области по рукопашному бою, в рамках которого прошел турнир памяти офицера отдела специального назначения "Сивуч" УФСИН России по Архангельской области Дмитрия Кононова, геройски погибшего при исполнении служебного долга.

В соревнованиях приняли участие более ста юных спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Новодвинска и Пинежского округа. Почетными гостями мероприятия стали члены семьи Дмитрия Кононова: мать, жена, дочь и два внука. Их присутствие придало мероприятию особое значение, наполнив его глубоким смыслом – памятью о герое, который ценой своей жизни спас товарищей.

Перед началом турнира с приветственным словом к участникам обратился начальник ОСН «Сивуч» Сергей Мальгин, который рассказал о подвиге Дмитрия Кононова и его любви к спорту.

Соревнования прошли в напряженной и честной борьбе. Молодые спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе. По итогам мероприятия победители и призеры были награждены медалями, дипломами и ценными подарками. Спецназом «Сивуч» были учреждены специальные призы в номинациях: «За самую лучшую технику рукопашного боя» и «За волю к победе». Главной наградой для всех участников стало осознание причастности к сохранению памяти о герое.

Турнир памяти Дмитрия Кононова стал не только спортивным событием, но и важным мероприятием по патриотическому воспитанию молодежи, напомнившим о ценности мира и безопасности, о подвигах тех, кто рискует своей жизнью ради защиты Отечества.