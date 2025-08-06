Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске открываются богословские курсы

Архангельские православные богословские курсы приглашают слушателей. 

 Православные богословские курсы приглашают слушателей. Первое занятие для первокурсников состоится 17 октября в архангельском медицинском колледже (проспект Новгородский, 21). 

 Встречи будут проходить еженедельно по пятницам с 18:00 до 21:00. Срок обучения — 3 года. 

 В программе — духовные, вероучительные и церковно-исторические дисциплины. 

 Руководитель курсов — глава епархиального образовательного отдела настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев. 

 Чтобы записаться на первый курс необходимо позвонить священнику Кириллу по телефону +7 911 580 42 43. Предварительная запись обязательна. 

 Напомним, православные богословские курсы были образованы в 2001 году отделом религиозного образования и катехизации Архангельской епархии совместно с Антониево-Сийским монастырем для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви.

03 октябрь 09:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20