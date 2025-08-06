В Архангельске открываются богословские курсы

Архангельские православные богословские курсы приглашают слушателей.

Православные богословские курсы приглашают слушателей. Первое занятие для первокурсников состоится 17 октября в архангельском медицинском колледже (проспект Новгородский, 21).

Встречи будут проходить еженедельно по пятницам с 18:00 до 21:00. Срок обучения — 3 года.

В программе — духовные, вероучительные и церковно-исторические дисциплины.

Руководитель курсов — глава епархиального образовательного отдела настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев.

Чтобы записаться на первый курс необходимо позвонить священнику Кириллу по телефону +7 911 580 42 43. Предварительная запись обязательна.

Напомним, православные богословские курсы были образованы в 2001 году отделом религиозного образования и катехизации Архангельской епархии совместно с Антониево-Сийским монастырем для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви.