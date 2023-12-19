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В Архангельске прошел выпуск богословских курсов

    Итоговый междисциплинарный экзамен прошел на епархиальных богословских курсах. Испытание успешно выдержали все выпускники.

    В 2024 году курсы оканчивают девять слушателей.

    «Экзамен проходил в формате блиц-опроса по четырем основным дисциплинам: Священная история Ветхого и Нового Заветов, основы православного вероучения, литургика. Также каждому выпускнику предлагалось ответить на вопрос, который мог касается любой прослушанной за период обучения дисциплины. Все успешно справились с заданиями», — отметил руководитель богословских курсов священник Кирилл Кочнев.

    Кроме отца Кирилла, в состав экзаменационной комиссии вошли преподаватели — священники Димитрий Костюченко и Михаил Юров.

    Напомним, православные богословские курсы были образованы в 2001 году отделом религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии совместно с Антониево-Сийским монастырем для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви. Ежегодно слушателями курсов становятся от 50 до 100 человек. 

30 январь 10:12 | : Будни / Верую

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