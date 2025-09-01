Вверх
Часть архангельских родителей не прочь провести с детьми осенние каникулы

17% родителей учеников из Архангельска в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям. Так поступят 20% матерей и 14% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут в отпуске 18% родителей младшеклассников, 11% родителей учащихся среднего звена и лишь 6% родителей учащихся 10—11 классов.

67% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка». 

29 сентябрь 09:33 | : Будни

