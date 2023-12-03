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Родители архангельских школьников голосуют за кулинарию

Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.

На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей архангельских младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 29% соответственно). Старшеклассников, по мнению родителей, следует прежде всего обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (22%). Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1—4 и 5—9 классов.

 По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью и проч.). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.

 Матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их чад обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту. Среди умений и навыков, актуальных для старшеклассников, также — вождение и автодело.

30 декабрь 08:36 | : Будни

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