Представители Архангельской епархии посетили Москву

Представители Архангельской епархии приняли участие в собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви. Встреча прошла Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Собрание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Северные монастыри представили: архимандрит Иосиф (Волков), игуменья Тихона (Федорова), иеромонахи Лука (Костоломов) и Феофил (Волик).

Открывая заседание, митрополит Каширский Феогност приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла от лица всех собравшихся.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам собрания с основным докладом.

Затем с докладом «"Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни (Пс. 118:1)". О путях познания Бога в монашестве» выступил епископ Егорьевский Мефодий, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и.о. председателя Синодальной библейско-богословской комиссии.

Епископ Павлово-Посадский Силуан, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, представил доклад на тему «Монашеское послушание как аскетическое творчество».

После доклада епископа Силуана Святейший Владыка поделился размышлениями о духовничестве и роли духовника.

Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на ряд вопросов участников собрания.

Митрополит Каширский Феогност от лица всех присутствующих сердечно поблагодарил Святейшего Владыку за содержательное выступление и обстоятельные ответы на вопросы.

В завершение первой части заседания Святейший Владыка, комментируя реплику архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия об особом опыте и ответственности священнослужителей, совершающих таинство Исповеди, в частности, отметил: «Да, действительно, нужно иметь правильные ответы. Еще и еще раз хочу сказать — огромная ответственность на священнике, который принимает исповедь! И поэтому обращаюсь и к тем, кто здесь присутствует, дорогие отцы, и к тем, кто меня увидит и услышит. Лучше не сказать, чем сказать то, что повредит душе человека. Если в чем-то не уверены, как-то деликатно скажите: лучше, если бы вы прочитали то-то и то-то, или лучше, если вы обратитесь к такому-то священнику. Но от ветра головы своея давать советы, которые могут повредить духовной жизни человека, это очень опасно».

«Образование духовенства — это очень важный фактор. Священник как хирург и вообще врач: мы должны учиться всю жизнь, — подчеркнул Предстоятель. — И ни в коем случае не говорить: "Душа, ешь, пей, веселись, я всего достиг, не трогайте меня". Почему так? Не потому что человек становится умнее или глупее, а потому что мир меняется, жизнь меняется, условия жизни паствы меняются. И для того чтобы нести актуальное свидетельство, как нас призывает к этому Господь, как это делали святые апостолы, мы должны многое знать и понимать. Поэтому процесс образования духовенства должен быть практически постоянным. Необходимо самообразование, а в некоторых случаях — в том числе через создание соответствующих возможностей при епархиальном управлении — то, что называется повышение квалификации. Чтобы рассматривались какие-то злободневные темы, требующие нового пастырского подхода к их решению».

«Другими словами, мы постоянно должны учиться, постоянно, никогда не останавливаться на одном месте, — добавил Святейший Патриарх.— Кто-то скажет: "У меня все есть, достаточно образования, знаний, опыта, всё, хватит", — и это погибель. Это касается, братья, не только священников, это и архиереев, нас с вами касается, даже в большей степени. Потому что архиерей окружен почетом, уважением, он авторитет. И может голова закружиться: "Ну и что? И всё, вот я всё знаю, могу". Начинается патерналистическое отношение к духовенству, сверху вниз. Это совершенно неправильно. Архиерей также нуждается в постоянном развитии, в совершенствовании, образовании. И в этом смысле события, которые сейчас имеют место, мне кажется, являются одной из форм такого образования для всех нас, включая Патриарха. Я тоже, слушая вас, многому учусь».

«Поэтому дай Бог нам всем возрастать в силе знаний, а самое главное — в силе нашего духа. Спаси Господи!» — сказал в завершение Предстоятель Русской Церкви.

Затем был объявлен перерыв в заседании, после которого Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви продолжило свою работу.