Архангелогородцы иногда берут отпуск вне графика

За последний календарный год 16% работающих жителей Архангельска обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 12% — имея на то законные основания, 4% — не имея. 

Причем чем старше респонденты, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, «горящие» путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и проч.

 Некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.

К счастью, к внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 85% случаев отказов в предоставлении не было.

 

24 сентябрь 08:00 | : Будни

