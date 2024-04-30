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Каждому пятому архангелогородцу хронически не хватает отпуска

Каждому пятому работающему за последний год был нужен отпуск без сохранения заработной платы. 

18% архангелогородцев в течение календарного года брали отпуска без сохранения заработной платы: «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Еще 2% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении. 

Юрист по трудовому праву SuperJob поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет права отказать.

 Северяне в возрасте до 34 лет чаще берут отпуск без сохранения заработной платы (29%) по сравнению с теми, кто старше (16—17%). Чем выше доход опрошенных, тем реже они пользуются подобной возможностью (21% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и только 13% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц).

(картинка с https://bangkokbook.ru

 

21 май 07:31 | : Будни

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