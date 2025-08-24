Вверх
Архангельский УФСИН почтил память погибших в боях товарищей

Сегодня в УФСИН России по Архангельской области состоялся традиционный митинг, посвящённый Дню памяти погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Мероприятие прошло возле Обелиска памяти, расположенного на территории Управления по конвоированию. 

22 сентября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Во всех территориальных органах проходят памятные мероприятия, и Архангельская область не стала исключением. На плацу УК собрались сотрудники, ветераны ведомства и священнослужитель. Постоянными гостями стали воспитанники военно-патриотического центра «Архангел», которые представили показательное выступление. 

Открылся митинг исполнением Государственного гимна Российской Федерации духовым оркестром Управления. Ведущая напомнила о важности сохранения памяти о сотрудниках, погибших при исполнении своего профессионального долга, отметив трагические обстоятельства гибели двух героев региона: Леонида Елькина, погибшего 27 мая 2004 года при предотвращении конфликта среди осуждённых, Дмитрия Кононова, погибшего 22 мая 2000 года в Чеченской Республике, прикрывая сослуживцев и получив смертельное ранение.

С обращениями к собравшимся выступили заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов и председатель регионального совета ветеранов Александр Павлович Кузьмин. Закончилась официальная часть заупокойным богослужением, провел которое помощник начальника Управления по организации работы с верующими отец Игорь.

Минутой молчания почтили память о героях. Затем прозвучала песня в исполнении Ольги Ружниковой, после чего собравшиеся возложены цветы к Обелиску памяти.

Своим участием в митинге работники уголовно-исполнительной системы выразили уважение своим павшим товарищам и подтвердили свою готовность и дальше стоять на страже закона и порядка.

 

