Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске открыли памятник святителю Луке Крымскому

    Памятник святителю Луке Крымскому торжественно открыли 18 сентября на территории первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич в Архангельске. Освятил памятник митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Архипастырь тепло поприветствовал прибывшего на церемонию заслуженного юриста Российской Федерации, писателя и телеведущего канала «Спас» Павла Алексеевича Астахова, по инициативе которого установлен монумент.

    Глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

    «Уважаемые Игорь Васильевич, Павел Алексеевич! Дорогие братья и сестры!

    Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с радостным событием открытия монумента святителю Луке Крымскому, судьба которого была связана с градом Архангельском.

    Сей дивный угодник Божий совершал свое служение в нелегкие времена, когда Церковь подвергалась беспрецедентным гонениям. Невзирая ни на что, святитель сочетал в своей жизни высокий священный сан и медицинскую практику, непрестанно свидетельствуя о Христовой истине всей своей жизнью. Во врачебном служении святитель Лука проявлял любовь к человеку. Полностью посвятив себя Господу, святой угодник Божий исцелял людей не только физически, но и духовно.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пример духовного подвига святителя Луки помогает нашим современникам, особенно молодому поколению наиболее точно понять, что такое святость. «Святой опознается не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах, в осуществлении профессионального долга в предельной личной честности и порядочности, в способности мужественно и стойко переносить испытания, сохранять спокойствие и присутствие духа перед лицом грозных опасностей, уповая во всем на благую волю и премудрый промысел Божий», — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Ныне мы с вами вознесли Господу Богу горячие молитвы, и дай Бог, чтобы открытый сегодня монумент радовал людей, которые будут видеть его, а наипаче вдохновлял на благие труды врачей, медсестер и всех, кто работает в Первой городской больнице Архангельска. Пусть Милосердный Господь мира по молитвам святителя Луки всегда помогает тем, кто служит отечественному здравоохранению и дарует здравие всем нам, уповающим на Господа нашего Иисуса Христа и обращающимся к Его благодатной помощи.

    Всех вас, дорогие мои, благодарю за молитвы и призываю на всех вас, Божие благословение!»

    Митрополит Корнилий наградил Павла Астахова епархиальной медалью Архангела Михаила I степени. Павел Алексеевич поблагодарил архипастыря за высокую награду и отметил, что идея установки памятника возникла в прошлом году, во время проведения в Первой городской больнице выставки, посвященной святому Луке.

    «Тогда эта идея казалась фантастической, но нам всё удалось: мы открываем памятник, — сказал Павел Астахов. — Этот день удивителен еще и тем, что сегодня день памяти замечательного хирурга Виктора Павлович Рехачева, который даже в годы советской власти рассказывал о враче, ставшем святым. Поэтому это память и о нем, его труде и того, что он не боялся рассказывать о святителе Луке. Святитель часто говорил, когда его благодарили: "Это не я, благодарите Господа — мои только руки". Так и мы: наши только руки, и не забывайте благодарить за то, что происходят такие простые чудеса».

    Напомним, что выставка «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь» была привезена в Архангельск летом 2024 года. Тогда областную столицу посетила Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». 

                     


19 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (256)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20