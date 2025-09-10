В Архангельске открыли памятник святителю Луке Крымскому

Памятник святителю Луке Крымскому торжественно открыли 18 сентября на территории первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич в Архангельске. Освятил памятник митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архипастырь тепло поприветствовал прибывшего на церемонию заслуженного юриста Российской Федерации, писателя и телеведущего канала «Спас» Павла Алексеевича Астахова, по инициативе которого установлен монумент.

Глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

«Уважаемые Игорь Васильевич, Павел Алексеевич! Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с радостным событием открытия монумента святителю Луке Крымскому, судьба которого была связана с градом Архангельском.

Сей дивный угодник Божий совершал свое служение в нелегкие времена, когда Церковь подвергалась беспрецедентным гонениям. Невзирая ни на что, святитель сочетал в своей жизни высокий священный сан и медицинскую практику, непрестанно свидетельствуя о Христовой истине всей своей жизнью. Во врачебном служении святитель Лука проявлял любовь к человеку. Полностью посвятив себя Господу, святой угодник Божий исцелял людей не только физически, но и духовно.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пример духовного подвига святителя Луки помогает нашим современникам, особенно молодому поколению наиболее точно понять, что такое святость. «Святой опознается не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах, в осуществлении профессионального долга в предельной личной честности и порядочности, в способности мужественно и стойко переносить испытания, сохранять спокойствие и присутствие духа перед лицом грозных опасностей, уповая во всем на благую волю и премудрый промысел Божий», — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ныне мы с вами вознесли Господу Богу горячие молитвы, и дай Бог, чтобы открытый сегодня монумент радовал людей, которые будут видеть его, а наипаче вдохновлял на благие труды врачей, медсестер и всех, кто работает в Первой городской больнице Архангельска. Пусть Милосердный Господь мира по молитвам святителя Луки всегда помогает тем, кто служит отечественному здравоохранению и дарует здравие всем нам, уповающим на Господа нашего Иисуса Христа и обращающимся к Его благодатной помощи.

Всех вас, дорогие мои, благодарю за молитвы и призываю на всех вас, Божие благословение!»

Митрополит Корнилий наградил Павла Астахова епархиальной медалью Архангела Михаила I степени. Павел Алексеевич поблагодарил архипастыря за высокую награду и отметил, что идея установки памятника возникла в прошлом году, во время проведения в Первой городской больнице выставки, посвященной святому Луке.

«Тогда эта идея казалась фантастической, но нам всё удалось: мы открываем памятник, — сказал Павел Астахов. — Этот день удивителен еще и тем, что сегодня день памяти замечательного хирурга Виктора Павлович Рехачева, который даже в годы советской власти рассказывал о враче, ставшем святым. Поэтому это память и о нем, его труде и того, что он не боялся рассказывать о святителе Луке. Святитель часто говорил, когда его благодарили: "Это не я, благодарите Господа — мои только руки". Так и мы: наши только руки, и не забывайте благодарить за то, что происходят такие простые чудеса».

Напомним, что выставка «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь» была привезена в Архангельск летом 2024 года. Тогда областную столицу посетила Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».



